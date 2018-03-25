Sara Sampaio: Bir kadın ateşli olmak isteyince…

Portekizli manken Sara Sampaio verdiği bir röportajda çıplaklıkla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı.
26 yaşındaki Portekizli manken, “Modellerden sevimli ve sessiz olmaları beklenir. Ağzımızı açtığımızdaysa genelde zor, inatçı ve baş belası olarak görülürüz” cümleleriyle şaşırttı.
Sara Sampaio: Bir kadın ateşli olmak isteyince…

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