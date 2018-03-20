Adnan Oktar'ın kaçan 'kediciği'nden flaş iddialar
Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, bu kez de bir kaçış iddiasıyla ilgili gündeme geldi. İddianın sahibi Oktar'ın en çok 'bilinen' kediciklerinden Ceylan Özgül... Özgül, Adnan Oktar grubundan kaçtığını söyledi, çarpıcı iddialarda bulundu.
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