'Güllüşah'ın annesi reyting rekortmeni dizide ortaya çıktı

Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın başrollerde yer aldığı, 1978 tarihli Atıf Yılmaz filmi ‘İbo ile Güllüşah' filmini hatırlıyor musunuz? O filmde Gülşah'ın annesini canlandıran isim şuan ekranlarda her gün karşılaştığınız biri. Peki kim dersiniz?