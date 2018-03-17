'Güllüşah'ın annesi reyting rekortmeni dizide ortaya çıktı
Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın başrollerde yer aldığı, 1978 tarihli Atıf Yılmaz filmi ‘İbo ile Güllüşah' filmini hatırlıyor musunuz? O filmde Gülşah'ın annesini canlandıran isim şuan ekranlarda her gün karşılaştığınız biri. Peki kim dersiniz?
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