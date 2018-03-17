'Güllüşah'ın annesi reyting rekortmeni dizide ortaya çıktı

Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın başrollerde yer aldığı, 1978 tarihli Atıf Yılmaz filmi ‘İbo ile Güllüşah' filmini hatırlıyor musunuz? O filmde Gülşah'ın annesini canlandıran isim şuan ekranlarda her gün karşılaştığınız biri. Peki kim dersiniz?
'İbo ile Güllüşah' filminde gözü yaşlı anne, kızı kaybolduktan sonra harıl harıl kızını arayarak bu görüntüyle akıllara kazınmıştı. Peki bu ismin kim olduğunu biliyor musunuz?
'Güllüşah'ın annesi reyting rekortmeni dizide ortaya çıktı

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