İbrahim Tatlıses torununu evlendirdi; geline altın kemer!

Ahmet Tatlı'nın oğlu Mert evlendi.
İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlı bir süredir birlikte olduğu Ceren Su ile dün gece nikah masasına oturdu.
İbrahim Tatlıses torununu evlendirdi; geline altın kemer!

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