Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi

'Gülizar' dizisinin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile yeni bir aşka yelken açtı.
Farah Zeynep Abdullah’ın, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar’la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yoğunluktan dolayı görüşemeyen çift, set arasında bir kafede buluştu.
Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi

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