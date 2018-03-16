Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi
'Gülizar' dizisinin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile yeni bir aşka yelken açtı.
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