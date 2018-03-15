Yaptığı seksi paylaşım Instagram'ı salladı
İngiliz şarkıcı Rita Ora, her adımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 27 yaşındaki şarkıcı, pazartesi günü Instagram'dan paylaştığı seksi pozlarla yine adından söz ettirmeyi başardı.
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