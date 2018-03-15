Yaptığı seksi paylaşım Instagram'ı salladı

İngiliz şarkıcı Rita Ora, her adımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 27 yaşındaki şarkıcı, pazartesi günü Instagram'dan paylaştığı seksi pozlarla yine adından söz ettirmeyi başardı.
Rita, üzerinde sadece sütyen olan iki fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Yaptığı seksi paylaşım Instagram'ı salladı

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