Hababam Sınıfı'nın 'Sevda'sı yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Sevda Aktolga Bodrum’da düzenlenen özel bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı
Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından Hababam Sınıfı’nın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga, Muğla’nın Bodrum ilçesinde görüntülendi.
Hababam Sınıfı'nın 'Sevda'sı yıllar sonra ortaya çıktı

Çok Görüntülenenler

Magazin