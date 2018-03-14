Katy Perry'nin frikiğini kapatmak için bunu yaptılar

Dünyaca ünlü popçu Katy Perry, jürisi olduğu yarışma programı 'American Idol'ün yeni bölümünde dans etti.
Katy Perry, 'American Idol' yarışmacısına dans figürü göstermek için kalktığı sahnede bir ara kontrolünü kaybedip tepetaklak yere düştü.
Katy Perry'nin frikiğini kapatmak için bunu yaptılar

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