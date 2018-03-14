Katy Perry'nin frikiğini kapatmak için bunu yaptılar
Dünyaca ünlü popçu Katy Perry, jürisi olduğu yarışma programı 'American Idol'ün yeni bölümünde dans etti.
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