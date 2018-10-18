Murat Dalkılıç'a sürpriz evlilik teklifi

Şarkıcı Murat Dalkılıç, konserine gelemeyen bir hayranına ücretsiz davet edince karşılığında evlilik teklifi aldı.
Murat Dalkılıç'a sürpriz evlilik teklifi

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