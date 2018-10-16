Merve Taşkın'dan bekaret itirafı

Daha önce Beşiktaşlı Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen ınstagram fenomeni Merve Taşkın, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı bekaret itirafıyla konuşuldu.
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen sosyetik güzel Merve Taşkın'ın, sosyal medya hesabından yaptığı bekaret itirafı olay oldu. Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Taşkın'a bir takipçisi, 'Cinsel tarcihlerin ne?' diye sordu.
Merve Taşkın'dan bekaret itirafı

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