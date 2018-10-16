Merve Taşkın'dan bekaret itirafı
Daha önce Beşiktaşlı Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen ınstagram fenomeni Merve Taşkın, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı bekaret itirafıyla konuşuldu.
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