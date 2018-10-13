Sıla ve Ahmet Kural barıştı! İşte ilk fotoğraf

Popçu Sıla ile oyuncu Ahmet Kural'ın ayrılığı 8 ay sürdü.
Sıla ile Ahmet Kural 2017 yılında aşk yaşamaya başlamış, evlenecekleri konuşulan çift 2018 yılının Şubat ayında ani bir kararla ayrılmıştı.
Sıla ve Ahmet Kural barıştı! İşte ilk fotoğraf

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