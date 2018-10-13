Sıla ve Ahmet Kural barıştı! İşte ilk fotoğraf
Popçu Sıla ile oyuncu Ahmet Kural'ın ayrılığı 8 ay sürdü.
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