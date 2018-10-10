İrem Sak son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Güzel oyuncu İrem Sak, paylaştığı fotoğrafta güzelliğiyle takipçilerini yine büyülemeyi başardı.

Güldür Güldür Show'dan ayrılan ve bir daha komedi oynamayacağını açıklayan İrem Sak, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.