Serdar Ortaç: Aslında limitli yaşıyor sen bakma

Sevilen popçu Serdar Ortaç, ve İrlanda’lı model eşi Chloe Ortaç, önceki gün Bebek’teydi.
SÖZCÜ - EMRE ÇEVİK - Yürüyüş yapan Serdar ve Chloe, ayaküstü gazetecilerle konuştu. Geçtiğimiz günlerde Chloe Ortaç'ın “eşim beni kıskanmaz” sözleri Serdar Ortaç'a sorulunca, şarkıcı şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
Serdar Ortaç: Aslında limitli yaşıyor sen bakma

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