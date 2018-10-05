Survivor birincisi Avatar Atakan: Utanç duyuyorum

Türk milletini aşağılama suçundan hakkında dava açılan Avatar lakaplı milli sporcu Çağan Atakan Arslan hakim karşına çıktı.

Milli sporcu ve Survivor yarışması şampiyonlarından Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan’ın 2016 yılında katıldığı bir televizyon programında yayınlanan bir videosunda; arkadaşının “Türk milletine söylemek istediğin bir şey var mı sorusuna verdiği cevap nedeniyle “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Çağan Atakan Arslan ile avukatı Ersin Köylü katıldı.

