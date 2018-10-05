Sylvie Meis Miami'de tatil yapıyor

TV ünlüsü Sylvie Meis, Miami sahillerinde görüntülendi.
Costa!, Stepping Out ve Let's Dance programlarıyla ününe ün katan Hollandalı güzel, mor bikinisiyle meraklı bakışları üzerinde topladı.
Sylvie Meis Miami'de tatil yapıyor

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