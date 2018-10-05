ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh'u protesto eden Amy Schumer ve Emily Ratajkowski tutuklandı.

Birden çok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh’u protesto eden Hollywood yıldızı Amy Schumer ve ünlü model Emily Ratajkowksi gözaltına alındı.