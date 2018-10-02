Çukur'da kimler öldü belli oldu! İşte diziye veda eden oyuncular
Show TV'nin fenomen yapımı 'Çukur'un sezon finalinde 'Karakuzular'ın yaptığı saldırı sonrası hangi karakterlerin ölüp diziye veda ettiği merak konusu olmuştu.
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