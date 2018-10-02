Çukur'da kimler öldü belli oldu! İşte diziye veda eden oyuncular

Show TV'nin fenomen yapımı 'Çukur'un sezon finalinde 'Karakuzular'ın yaptığı saldırı sonrası hangi karakterlerin ölüp diziye veda ettiği merak konusu olmuştu.
'Cumali Koçavalı' fırtınası esen 'Çukur'un ikinci sezon ilk bölümlerinde, Ercan Kesal ve Perihan Savaş rol almamıştı.
Çukur'da kimler öldü belli oldu! İşte diziye veda eden oyuncular

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