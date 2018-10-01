Cinsel ilişkiyi reddeden erkek arkadaşına dehşeti yaşattı

Amerika'da tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı.
Amerika'nın Florida eyaletinde polisi bile dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Cinsel ilişkiyi reddeden erkek arkadaşına dehşeti yaşattı

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