Sürpriz aşk!

Son dönemin konuşulan oyuncularından Can Yaman, modacı Rabia Yaman ile aşk yaşıyor.

Can Yaman’ın ‘Erkenci Kuş’taki partneri Demet Özdemir’le aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta güzel oyuncunun Seçkin Özdemir’le olan birlikteliğinin bu sebepten bittiği gündeme gelmişti.

