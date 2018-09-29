'İstemediğiniz bir görüntüyle karşılaşırsınız Allah korusun'

Yıldız Tilbe, Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sahne aldı.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Kerki ve Solfej’in düzenlediği güz konserleri kapsamında Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sahne aldı. Tilbe, konserine Delikanlım şarkısı ile başladı.
'İstemediğiniz bir görüntüyle karşılaşırsınız Allah korusun'

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