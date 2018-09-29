'İstemediğiniz bir görüntüyle karşılaşırsınız Allah korusun'
Yıldız Tilbe, Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sahne aldı.
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