Neslişah Alkoçlar eski formuna kavuştu!

TRT1'de yayınlanan 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, önceki akşam Armutlu'daki bir mekanda yemek yedi.
TRT1'de yayınlanan 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, önceki akşam Armutlu'daki bir mekanda yemek yedi.
Neslişah Alkoçlar eski formuna kavuştu!

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