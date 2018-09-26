Ayrıldıktan sonra eski sevgilisini yerden yere vuran ünlüler!

İşte bir zamanlar büyük aşk yaşayıp, sonrasında birbirleri hakkında demediklerini bırakmayan o isimler...

TUĞBA ALTINTOP - RAFET EL ROMAN

Tuğba Altıntop yıllar önce verdiği bir röportajda eski eşi Rafet El Roman için şoke eden açıklamalarda bulunmuştu.

