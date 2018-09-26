Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun şaşırtan değişimi

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun 2 yıl önceki fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Talu'nun değişimi gözlerden kaçmadı.
15 yaş pozuyla gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun şaşırtan değişimi

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