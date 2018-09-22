İşte Çağla Şıkel'in Saray yavrusu evi!
Aylık kazancı 200 bin TL olan Çağla Şikel, iki oğluyla yaşadığı evinin kapılarını, ilk kez InStyle Home'un yeni sayısı için açtı, işte Şikel'in sarayı...
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