İşte Çağla Şıkel'in Saray yavrusu evi!

Aylık kazancı 200 bin TL olan Çağla Şikel, iki oğluyla yaşadığı evinin kapılarını, ilk kez InStyle Home'un yeni sayısı için açtı, işte Şikel'in sarayı...
Ünlü manken Çağla Şikel iki oğlu ile yaşadığı saray yavrusu evinin kapılarını ilk kez açtı.
İşte Çağla Şıkel'in Saray yavrusu evi!

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