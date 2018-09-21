Merve Taşkın: Karius ile buluştum

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius’un geçtiğimiz günlerde internet fenomeni Merve Taşkın’a mesaj attığı iddia edilmişti.

Mesaj atma olay doğru mu yalan mı derken Merve Taşkın, konuyla ilgili önemli açıklamada bulundu. 'BOL BOL MEDYA'YA Taşkın, Loris Karius’la sosyal medya aracılığı ile tanıştıklarını ve görüştüklerini söyledi!