Merve Taşkın: Karius ile buluştum
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius’un geçtiğimiz günlerde internet fenomeni Merve Taşkın’a mesaj attığı iddia edilmişti.
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