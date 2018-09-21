İşte Miss Turkey 2018 güzelleri
Binlerce kişinin büyük merak ve heyecanla beklediği Miss Turkey 2018 finalistleri belli oldu. Jüri üyeleri, yüzlerce isim arasından 20 aday seçti. İşte Miss Turkey 2018'in 20 adayı...
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