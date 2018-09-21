İşte Miss Turkey 2018 güzelleri

Binlerce kişinin büyük merak ve heyecanla beklediği Miss Turkey 2018 finalistleri belli oldu. Jüri üyeleri, yüzlerce isim arasından 20 aday seçti. İşte Miss Turkey 2018'in 20 adayı...
Tuna Salon
İşte Miss Turkey 2018 güzelleri

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