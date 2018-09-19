Rus model Anna Shapiro'dan Putin'e şok suçlama

Rus iç çamaşırı modeli Anna Shapiro: "Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı."

Rus iç çamaşırı modeli Anna Shapiro, sarsıcı bir olayla dünya basınının manşetlerinde yer aldıktan sonra, daha çarpıcı bir iddiayla gündeme oturdu.