Rus model Anna Shapiro'dan Putin'e şok suçlama

Rus iç çamaşırı modeli Anna Shapiro: "Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı."
Rus iç çamaşırı modeli Anna Shapiro, sarsıcı bir olayla dünya basınının manşetlerinde yer aldıktan sonra, daha çarpıcı bir iddiayla gündeme oturdu.
Rus model Anna Shapiro'dan Putin'e şok suçlama

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