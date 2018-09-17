Rita Ora frikik vermemek için çok uğraştı ama...

Seksi pozlarıyla ve iddialı tavırlarıyla tanınan ünlü şarkıcı Rita Ora, Londra'nın ünlü mekanı Scotts'un girişinde fena frikik verdi.

İddialı ve cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şarkıcı Rita Ora, Londra'da akşam yemeği için gittiği mekanın girişinde derin yırtmacının kurbanı oldu.