Bu poz Instagram'da genç göstertiyor

Ünlü New York makyaj sanatçısı Nam Vo kısa bir süre önce, güzel bir portre fotoğrafının nasıl çekileceğine dair ilginç tavsiyelerde bulundu.
Bella Hadid de trende ayak uydurmuş ünlüler arasında yer alıyor.
Bu poz Instagram'da genç göstertiyor

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