Ece Erken: Demet beni düşman ilan etti

Demet Akalın ile bir dönem aralarından su sızmayan Ece Erken, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
Demet Akalın, geçtiğimiz hafta 6,5 yıllık evliliğini noktalayarak eşi Okan Kurt'tan boşandı.
Ece Erken: Demet beni düşman ilan etti

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