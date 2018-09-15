Ece Erken: Demet beni düşman ilan etti
Demet Akalın ile bir dönem aralarından su sızmayan Ece Erken, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
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