Hadise'den takipçilerini heyecanlandıran paylaşım

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise, 2008 senesine ait olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Hadise, 2008 yılına ait olan İngilizce şarkı söylediği video klibindeki görüntüleri, #tbt etiketiyle takipçilerinin beğenisine sundu.
Hadise'den takipçilerini heyecanlandıran paylaşım

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