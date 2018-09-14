Hadise'den takipçilerini heyecanlandıran paylaşım
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise, 2008 senesine ait olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Çok Görüntülenenler
-
Hadise'den takipçilerini heyecanlandıran paylaşım
-
Bahar Candan'dan bornozlu paylaşım
-
Ünlü işadamı Merve Boluğur'a kafayı taktı
-
Marmaris'te yaz sürüyor
-
Chantel Jeffries'den cesur dekolte
-
Ünlü mankenin bu görüntüsü şoke etti
-
Tuba Ünsal'ın ayakları olay oldu
-
Loris Karius: Bir daha kimseye yazmam
-
Ece Gürsel'in zor anları
-
Çiğdem Batur, Onur Gülmek ile nişanlandı