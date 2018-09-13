Chantel Jeffries'den cesur dekolte

New York Moda Haftası'nda görüntülenen ABD'li model Chantel Jeffries, derin sırt dekolteli beyaz elbisesi ile adından söz ettirdi.
Chantel Jeffries, New York Moda Haftası'nda objektiflkere takıldı. 25 yaşındaki model, derin sırt dekolteli beyaz elbisesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Chantel Jeffries'den cesur dekolte

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