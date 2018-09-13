Chantel Jeffries'den cesur dekolte
New York Moda Haftası'nda görüntülenen ABD'li model Chantel Jeffries, derin sırt dekolteli beyaz elbisesi ile adından söz ettirdi.
Çok Görüntülenenler
-
Marmaris'te yaz sürüyor
-
Chantel Jeffries'den cesur dekolte
-
Ünlü mankenin bu görüntüsü şoke etti
-
Tuba Ünsal'ın ayakları olay oldu
-
Loris Karius: Bir daha kimseye yazmam
-
Ece Gürsel'in zor anları
-
Çiğdem Batur, Onur Gülmek ile nişanlandı
-
New York Moda Haftası'nda podyumu sallayan tasarımlar
-
Ünlüler ‘çocuklar’ için meydan okudu
-
Ferhan Şensoy'un düğününe ünlü akını