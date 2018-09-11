Ece Gürsel'in zor anları

Muhabirlere poz veren Gürsel, elbisesinin azizliğine uğradı.
Ece Gürsel önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlere poz veren Gürsel, elbisesinin azizliğine uğradı.
Ece Gürsel'in zor anları

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