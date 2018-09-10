Çiğdem Batur, Onur Gülmek ile nişanlandı
Ünlü oyuncu Çiğdem Batur yaklaşık 2 yıldır beraber olduğu Onur Gülmek'le evliliğe ilk adımı attı. Çift, Çiğdem Batur'un ailesinin Düzce'deki evinde düzenlenen törenle nişanlandı.
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