Çiğdem Batur, Onur Gülmek ile nişanlandı

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur yaklaşık 2 yıldır beraber olduğu Onur Gülmek'le evliliğe ilk adımı attı. Çift, Çiğdem Batur'un ailesinin Düzce'deki evinde düzenlenen törenle nişanlandı.

Çiğdem Batur, iki yıldır birlikte olduğu işletmeci Onur Gülmek’le önceki gün evliliğe ilk adımı attı. Oyuncunun, ailesinin yaşadığı Düzce’deki çiftliğinde gerçekleşen nişan töreninde, eğlence sabaha kadar sürdü.

