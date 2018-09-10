New York Moda Haftası'nda podyumu sallayan tasarımlar

New York Moda Haftası tam gaz devam ediyor. Ancak bu sıralar moda haftası katılımcılarının dilinde dolaşan tek bir şey var 'bant bikiniler.'
New York Moda Haftası'nda podyumu sallayan tasarımlar

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