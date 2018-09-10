New York Moda Haftası'nda podyumu sallayan tasarımlar
New York Moda Haftası tam gaz devam ediyor. Ancak bu sıralar moda haftası katılımcılarının dilinde dolaşan tek bir şey var 'bant bikiniler.'
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