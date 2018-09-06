Mina Başaran'ın nişanlısından duygulandıran paylaşım
İş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren özel uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti.
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