Bengü baba evinden davul-zurnayla çıktı
Ünlü şarkıcı Bengü, bugün nişanlısı Selim Selimoğlu ile dünya evine giriyor. Başarılı şarkıcı, baba evinden davul zurna eşliğinde çıktı.
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Bengü baba evinden davul-zurnayla çıktı
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