Bengü baba evinden davul-zurnayla çıktı

Ünlü şarkıcı Bengü, bugün nişanlısı Selim Selimoğlu ile dünya evine giriyor. Başarılı şarkıcı, baba evinden davul zurna eşliğinde çıktı.

Geçtiğimiz gün yakın arkadaşları ve ailesiyle birlikte kına gecesi düzenleyen Bengü, bugün bir yıldır aşk yaşadığı Selim Selimoğlu ile evleniyor. Kına gecesini örf ve adetlere göre düzenleyen Bengü, bugün de baba evinde davul ve zurna eşiliğinde çıktı.

