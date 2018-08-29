Cansu Dere'den Engin Öztürk açıklaması

Cansu Dere, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.
Cansu Dere, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.
Cansu Dere'den Engin Öztürk açıklaması

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