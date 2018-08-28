'Film çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de'

“Dünyanın En Güzel Kokusu” filminde başrolleri paylaşan Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal, film ekibiyle birlikte Çeşme Momo Beach’te bir araya geldi.
“Dünyanın En Güzel Kokusu” filminde başrolleri paylaşan Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal, film ekibiyle birlikte Çeşme Momo Beach’te bir araya geldi.
'Film çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de'

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