'Film çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de'
“Dünyanın En Güzel Kokusu” filminde başrolleri paylaşan Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal, film ekibiyle birlikte Çeşme Momo Beach’te bir araya geldi.
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