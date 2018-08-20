Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl evlendi

Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl evlendi.
Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, uzun süredir birlikte olduğu iş adamı Mert Yüncü ile evlendi.
Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl evlendi

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