Selena Gomez'in bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Instagram'daki son paylaşımlarıyla yürekleri hoplattı.
140 milyon takipçisi bulunan Selena Gomez, geçtiğimiz gün seri fotoğraflı paylaşımıyla yaklaşık 9 milyon beğeni aldı! Güzel yıldız, doğal görüntüsü, yeşil bikinisi ve göğüs dekoltesiyle hayranlarından tam not aldı.
Selena Gomez'in bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı

Çok Görüntülenenler

Magazin