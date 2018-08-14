Mert Alaş’ın olay partisine ünlüler akın etti

Moda fotoğrafçılığı denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Mert Alaş, dün İbiza'da verdiği partiyle gündeme oturdu. Ünlülerin akın ettiği geceye herkes metal kıyafetlerle katıldı!