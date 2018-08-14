Mert Alaş’ın olay partisine ünlüler akın etti

Moda fotoğrafçılığı denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Mert Alaş, dün İbiza'da verdiği partiyle gündeme oturdu. Ünlülerin akın ettiği geceye herkes metal kıyafetlerle katıldı!
Sözcü'nün haberine göre dünyaca ünlü isimlerin fotoğraflarını çeken, her biriyle yakın ilişkiler içinde olan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, dün Ibiza’da ilginç bir partiye ev sahipliği yaptı.
Mert Alaş’ın olay partisine ünlüler akın etti

Çok Görüntülenenler

Magazin