Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç tatilde

Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz, Bodrum'da tatil yapıyor. Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç’ın sudaki aşk oyunu dikkat çekti. Andıç, öpücüklere boğduğu...
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'un ‘Sena’sı, 2014 Türkiye 2. Güzeli Dilan Çiçek Deniz, 8 aydır oyuncu Furkan Andıç ile aşk yaşıyor.
Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç tatilde

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