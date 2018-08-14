Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç tatilde

Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz, Bodrum'da tatil yapıyor. Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç’ın sudaki aşk oyunu dikkat çekti. Andıç, öpücüklere boğduğu...