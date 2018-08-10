Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Ünlülerin zaman içinde yaşadıkları değişimi hepimiz biliyoruz. Kimi büyüdüğü için, kimi de estetik operasyonlar sayesinde bambaşka biri oldu.
PELİN ERMİŞ
Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

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