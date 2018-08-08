Prens Harry'nin delik ayakkabısı sosyal medyayı salladı

Çocukluk arkadaşı Charlie van Straubenzee'nin düğününe katılan Prens Harry'nin ayakkabısının altındaki delik, şahin gözlü hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
Prens Harry'nin delik ayakkabısı sosyal medyayı salladı

Çok Görüntülenenler

Magazin