Aleyna Tilki'den 'ateş'li mesaj

Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından iddialı bir açıklamada bulundu.
Aleyna Tilki'den 'ateş'li mesaj

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