Aleyna Tilki'den 'ateş'li mesaj
Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.
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Aleyna Tilki'den 'ateş'li mesaj
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