Aras Bulut İynemli ve sevgili Bige Önal'ın romantik tatili

Çukur'un yıldız oyuncusu, sevgilisiyle tatile çıktı.
'Çukur' dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal’la tatile çıktı. Çift, kiraladıkları Bertuğ Bey adlı guletle Göcek koylarını dolaşıyor.
Aras Bulut İynemli ve sevgili Bige Önal'ın romantik tatili

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