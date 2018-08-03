'Tuba harika bir hatun, beni mi kıskanacak?'

Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen’in arasının açılmasına sebep olduğu iddia edilen Bade İşçil, sessizliğini bozdu: “Tuba harika bir hatun, beni mi kıskanacak!”
Geçtiğimiz günlerde, Tuba Büyüküstün ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen’in tartıştığı, tartışmaya Bade İşçil’in sebep olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Büyüküstün’ün, Sıla konserinde karşılaştıkları İşçil ile uzun süre sohbet eden Evirgen’e kızdığı, bu yüzden de çiftin arasının açıldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiaya yanıt Bade İşçil’den geldi.
'Tuba harika bir hatun, beni mi kıskanacak?'

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