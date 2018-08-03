'Tuba harika bir hatun, beni mi kıskanacak?'
Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen’in arasının açılmasına sebep olduğu iddia edilen Bade İşçil, sessizliğini bozdu: “Tuba harika bir hatun, beni mi kıskanacak!”
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