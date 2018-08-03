Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un romantik anları

Çiftin denizdeki romantik anları objektiften kaçmadı.

Bodrum tatiline devam eden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un bulunduğu yat, önceki sabah gözlerden uzak bir koya demirledi. Çevrede kimsenin olmadığını düşünen çiftin denizdeki romantik anları objektiften kaçmadı.

