Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi ev alışverişinde
Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay, önceki gün birlikte alışverişe çıktı.
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Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi ev alışverişinde
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