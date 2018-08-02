Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi ev alışverişinde

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay, önceki gün birlikte alışverişe çıktı.
Aynı evde yaşamaya başladıkları öğrenilen çift, mobilya mağazalarını gezip yeni evleri için eşya baktı.
Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi ev alışverişinde

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